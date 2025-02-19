Милли Меджлис рассмотрит введение новых штрафов за несанкционированные полеты

Милли Меджлис Азербайджана обсудят на следующем пленарном заседании введение крупных штрафов за несанкционированные полеты.

Милли Меджлис Азербайджана обсудят на следующем пленарном заседании введение крупных штрафов за несанкционированные полеты.

Как передает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсудил сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству.

По итогам обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.

В частности, поправки предусматривают следующие штрафы:

- За полеты по регулярным и нерегулярным (чартерным) маршрутам без разрешения: физические лица - 3000 манатов, должностные лица - 5000 манатов, юридические лица - 10000 манатов.

- За испытания и имитацию аварийных ситуаций при выполнении коммерческих рейсов: физические лица - 4000 манатов, должностные лица - 8000 манатов, юридические лица - 20000 манатов.

- За имитацию во время полета отказов систем, двигателей и оборудования, за исключением учебных и испытательных полетов: физические лица - 4000 манатов, должностные лица - 8000 манатов, юридические лица - 20000 манатов.

- За непринятие мер по созданию и обеспечению функционирования системы управления безопасностью полетов эксплуатантами воздушных судов, аэродромов, техническими службами и поставщиками аэронавигационного обслуживания: физические лица - 2000 манатов, должностные лица - 6000 манатов, юридические лица - от 8000 до 10000 манатов.

- За несохранение и незащиту от постороннего вмешательства записей, документов и данных о выполнении полетов - штраф 600 манатов.

Поправки также касаются членов экипажа. Если член экипажа перед полетом употреблял алкоголь, наркотики, психотропные или лекарственные средства, влияющие на безопасность, либо имеет заболевание из утвержденного списка, он будет оштрафован на 3000 манатов.