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Милли Меджлис рассмотрит вопрос освобождения ряда судей от должностей

Милли Меджлис рассмотрит вопрос освобождения ряда судей от должностей

На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству будет обсуждаться вопрос "Об освобождении судей ряда судов от должностей".

Как сообщает Report, на заседании будут рассмотрены вопросы об отстранении от занимаемых постов судьи Верховного суда Аслана Калбалиева, судьи Бакинского апелляционного суда Ильхама Ахмедова, судьи Ширванского апелляционного суда Фехруза Аббасова и судьи Шекинского апелляционного суда Мубариза Гусейновав связи со сменой должностей.

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