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Милли Меджлис рассмотрит вопрос о повышении штафов за нарушение правил военно-транспортной обязанности

Милли Меджлис рассмотрит вопрос о повышении штафов за нарушение правил военно-транспортной обязанности В Азербайджане могут быть удвоены штрафы за нарушение законодательства о военно-транспортной обязанности.
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:04
Милли Меджлис рассмотрит вопрос о повышении штафов за нарушение правил военно-транспортной обязанности

В Азербайджане могут быть удвоены штрафы за нарушение законодательства о военно-транспортной обязанности.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поступили в парламент Азербайджана.

В частности предлагается повысить штрафы за непредставление государственными и местными органами самоуправления, организациями, являющимися собственниками (владельцами) транспортных средств, сведений о наличии и техническом состоянии транспортных средств на основании запроса уполномоченного органа исполнительной власти. Согласно поправкам, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 манатов (в настоящее время 150-250), юридические лица - на сумму от 900 до 1100 манатов (в настоящее время 350-550).

За непредставление военно-транспортных средств ВС Азербайджана и другим вооруженным или специальным формированиям, созданным в соответствии с законодательством, при мобилизации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов (в настоящее время 200-300), юридические лица - на сумму от 1000 до 1200 манатов (в настоящее время 400-600).

Кроме того, 50% суммы штрафов за нарушение требований закона будут добавлены к ежемесячным должностным окладам военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi-nəqliyyat vəzifəsi haqqında qanunvericiliyin pozulmasına görə cərimələr iki dəfə artırılır

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