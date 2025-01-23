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Милли Меджлис рассмотрит новые правила управления коррупционными рисками

Милли Меджлис рассмотрит новые правила управления коррупционными рисками В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект о поправках в закон "О борьбе с коррупцией".
Милли Меджлис
23 января 2025 г. 16:04
Милли Меджлис рассмотрит новые правила управления коррупционными рисками

В Милли Меджлис Азербайджана поступил законопроект о поправках в закон "О борьбе с коррупцией".

Как сообщает Report, поправки в частности касаются правил управления коррупционными рисками.

Документ представлен на сегодняшнем заседании комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией. По итогам обсуждений члены комитета рекомендовали законопроект к пленарному заседанию парламента.

Согласно поправкам, руководитель органа или учреждения должен назначить уполномоченное структурное подразделение или лицо для управления коррупционными рисками. К процессу управления рисками могут привлекаться специалисты по специализированным областям.

Кроме того, уполномоченное подразделение или лица должны ежегодно с 15 января по 15 апреля проводить анализ и оценку коррупционных рисков за предыдущий год.

В процессе будут учитываться результаты опросов юридических и физических лиц, обращения о коррупционных правонарушениях и результаты проведенных по ним расследований, информация, распространяемая в СМИ и интернете, правовые акты, регулирующие деятельность органа или учреждения, характерные для их деятельности и создающие условия для коррупции обстоятельства, количество и предмет административных споров, рассматриваемых в административном судопроизводстве, и соответствующие решения по ним.

До 1 июня каждого года в Комиссию по борьбе с коррупцией должны быть представлены сведения о коррупционных рисках, определенных в соответствии с ними целях, результатах оценки рисков и запланированных в связи с этим мероприятиях на текущий год, а также о проделанной работе за предыдущий год.

Информация о коррупционных рисках, целях, результатах оценки и проделанной работе будет периодически обнародована для общественности.

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