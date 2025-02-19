Милли Меджлис рассматривает ужесточение штрафов за создание угроз безопасности полетов

Парламент Азербайджана обсуждает возможность ужесточения штрафов за создание угроз безопасности полетов гражданской авиации.
Как передает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсудил сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству.
Согласно документу, запуск пиротехнических изделий без надлежащего разрешения, а также создание объектов, способствующих массовому скоплению птиц, физлицам грозит штраф в размере 3000 манатов, должностным - 5000 манатов, юрлицам – 10 000 манатов. Сейчас общий размер штрафа за эти нарушения составляет всего 50 манатов.
Кроме того, вводятся повышенные штрафы за необеспечение внутриобъектового режима и несоблюдение пропускного режима предприятиями, учреждениями, организациями и их работниками, расположенными на территории аэропортов.
Для физлиц штраф составит 500 манатов, для должностных - 2000 манатов, для юрлиц - 5000 манатов. Сейчас штраф для должностных лиц - 500 манатов, для юрлиц - 1000 манатов.
Ужесточается и ответственность за нарушение порядка досмотра и осмотра воздушных судов. Штрафы составят: для физлиц - 500 манатов, для должностных лиц - 1000 манатов, для юрлиц - 3000 манатов. В настоящее время штраф только для должностных лиц - 1000 манатов.