Милли Меджлис рассматривает ужесточение штрафов за создание угроз безопасности полетов

Парламент Азербайджана обсуждает возможность ужесточения штрафов за создание угроз безопасности полетов гражданской авиации.

Парламент Азербайджана обсуждает возможность ужесточения штрафов за создание угроз безопасности полетов гражданской авиации.

Как передает Report, соответствующие поправки в Кодекс об административных проступках обсудил сегодня комитет по правовой политике и государственному строительству.

Согласно документу, запуск пиротехнических изделий без надлежащего разрешения, а также создание объектов, способствующих массовому скоплению птиц, физлицам грозит штраф в размере 3000 манатов, должностным - 5000 манатов, юрлицам – 10 000 манатов. Сейчас общий размер штрафа за эти нарушения составляет всего 50 манатов.

Кроме того, вводятся повышенные штрафы за необеспечение внутриобъектового режима и несоблюдение пропускного режима предприятиями, учреждениями, организациями и их работниками, расположенными на территории аэропортов.

Для физлиц штраф составит 500 манатов, для должностных - 2000 манатов, для юрлиц - 5000 манатов. Сейчас штраф для должностных лиц - 500 манатов, для юрлиц - 1000 манатов.

Ужесточается и ответственность за нарушение порядка досмотра и осмотра воздушных судов. Штрафы составят: для физлиц - 500 манатов, для должностных лиц - 1000 манатов, для юрлиц - 3000 манатов. В настоящее время штраф только для должностных лиц - 1000 манатов.