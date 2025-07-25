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Милли Меджлис выступил с заявлением по проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа

Милли Меджлис выступил с заявлением по проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа Милли Меджлис распространил заявление по новому проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа в Национальном собрании Франции.
Милли Меджлис
25 июля 2025 г. 18:57
Милли Меджлис выступил с заявлением по проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа

Милли Меджлис выступил с заявлением по новому проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа в Национальном собрании Франции.

Как сообщает Report в заявлении говорится, что в эти дни во Французской Национальной Ассамблее проармянскими и антиазербайджанскими элементами был выдвинут новый проект резолюции:

"Личности авторов проекта резолюции уже наглядно раскрывают суть этого проекта. В проекте, который является очередной попыткой вмешательства в процессы, происходящие в нашем регионе, как обычно, искажаются реалии, демонстрируется открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана и выдвигаются ложные обвинения против нашей страны".

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Версия на азербайджанском языке MM-in Korsika Xalqına Dəstək Qrupu: Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə açıq hörmətsizlik nümayiş etdirilir

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