Милли Меджлис выступил с заявлением по проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа

Милли Меджлис распространил заявление по новому проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа в Национальном собрании Франции.

Милли Меджлис выступил с заявлением по новому проекту резолюции, предложенному Группой поддержки корсиканского народа в Национальном собрании Франции.

Как сообщает Report в заявлении говорится, что в эти дни во Французской Национальной Ассамблее проармянскими и антиазербайджанскими элементами был выдвинут новый проект резолюции:

"Личности авторов проекта резолюции уже наглядно раскрывают суть этого проекта. В проекте, который является очередной попыткой вмешательства в процессы, происходящие в нашем регионе, как обычно, искажаются реалии, демонстрируется открытое неуважение к территориальной целостности Азербайджана и выдвигаются ложные обвинения против нашей страны".