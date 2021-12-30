Милли Меджлис проводит последнее в этом году заседание

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, в повестку заседания под председательством спикера Сахибы Гафаровой входят 9 вопросов.

На заседании депутаты обсудят:

1. Проект постановления Милли Меджлиса о внесении изменений в состав Вещательного совета Общественного телевидения и радио;

2. Законопроект об утверждении "Соглашения между Азербайджанской Республикой и организациями Группы Всемирного банка о создании и деятельности офисов в Азербайджанской Республике";

3. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве и взаимной помощи в области таможенного дела";

4. Законопроект об утверждении "Протокола о внесении поправок в Соглашение от 17 января 1997 года о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой связи";

5. Законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Государства Катар об освобождении от визового требования лиц, имеющих общегражданские паспорта";

6. Законопроект "О медиа" (третье чтение);

7. Проект о внесении поправок в Налоговый кодекс;

8. Проект о внесении поправок в Жилищный кодекс;

9. Проект постановления об утверждении обращения Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.