Милли Меджлис проведет очередное заседание 12 апреля

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 12 апреля.
Как сообщает Report, в повестку заседания включены 4 вопроса.
Парламентарии обсудят проект закона об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях спецназа "Кавказский орел", проект закона "О продовольственной безопасности" (второе чтение), поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение) и закон "О валютном регулировании" (первое чтение).