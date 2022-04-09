Милли Меджлис проведет очередное заседание 12 апреля

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 12 апреля.

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 12 апреля.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 4 вопроса.

Парламентарии обсудят проект закона об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях спецназа "Кавказский орел", проект закона "О продовольственной безопасности" (второе чтение), поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение) и закон "О валютном регулировании" (первое чтение).