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Милли Меджлис проведет очередное заседание 12 апреля

Милли Меджлис проведет очередное заседание 12 апреля Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 12 апреля.
Милли Меджлис
9 апреля 2022 г. 13:55
Милли Меджлис проведет очередное заседание 12 апреля

Очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 12 апреля.

Как сообщает Report, в повестку заседания включены 4 вопроса.

Парламентарии обсудят проект закона об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии о совместных учениях спецназа "Кавказский орел", проект закона "О продовольственной безопасности" (второе чтение), поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение) и закон "О валютном регулировании" (первое чтение).

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament to hold plenary session next week 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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