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Милли Меджлис проведет очередное пленарное заседание в пятницу

Милли Меджлис проведет очередное пленарное заседание в пятницу Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 29 ноября.
Милли Меджлис
26 ноября 2024 г. 17:42
Милли Меджлис проведет очередное пленарное заседание в пятницу

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 29 ноября.

Как сообщает Report, в повестку заседания входят 15 вопросов, в том числе о ратификации второго дополнения к соглашению о совместной разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" от 14 сентября 2017 года.

Также парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении соглашений о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов с Саудовской Аравией и Индонезией.

Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в Уголовный и Административный кодексы, законы "Об охране окружающей среды", "О медицинском страховании", "О грантах", "О правах ребенка" и ряд других важных документов.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

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