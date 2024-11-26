Милли Меджлис проведет очередное пленарное заседание в пятницу

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 29 ноября.

Милли Меджлис Азербайджана проведет очередное пленарное заседание 29 ноября.

Как сообщает Report, в повестку заседания входят 15 вопросов, в том числе о ратификации второго дополнения к соглашению о совместной разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" от 14 сентября 2017 года.

Также парламентарии рассмотрят вопрос об утверждении соглашений о взаимном освобождении от виз владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов с Саудовской Аравией и Индонезией.

Кроме того, парламентарии рассмотрят поправки в Уголовный и Административный кодексы, законы "Об охране окружающей среды", "О медицинском страховании", "О грантах", "О правах ребенка" и ряд других важных документов.