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Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны

Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны Милли Меджлис проведет мероприятия по доведению до сведения широкой местной и международной общественности вопроса о 4 тыс. пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
Милли Меджлис
25 января 2023 г. 14:39
Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны

Милли Меджлис проведет мероприятия по доведению до сведения широкой местной и международной общественности вопроса о 4 тыс. пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работ парламентского Комитета по правам человека на весеннюю сессию 2023 года.

Так, будут проводиться мероприятия для информирования о геноциде, агрессии, этнической числе и других международных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, 4 тыс. человек, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, а также военных преступлениях, совершенных в период Отечественной войны.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş 4 min şəxslə bağlı fəaliyyət həyata keçirəcək

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