Милли Меджлис проведет мероприятия в связи с пропавшими без вести в период I Карабахской войны

Милли Меджлис проведет мероприятия по доведению до сведения широкой местной и международной общественности вопроса о 4 тыс. пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Милли Меджлис проведет мероприятия по доведению до сведения широкой местной и международной общественности вопроса о 4 тыс. пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, этот вопрос включен в план работ парламентского Комитета по правам человека на весеннюю сессию 2023 года.

Так, будут проводиться мероприятия для информирования о геноциде, агрессии, этнической числе и других международных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, 4 тыс. человек, пропавших без вести в период Первой Карабахской войны, а также военных преступлениях, совершенных в период Отечественной войны.