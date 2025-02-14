Милли Меджлис проголосовал в I чтении за усиление защиты информаторов о коррупции

Парламент Азербайджана в первом чтении одобрил поправки в закон "О борьбе с коррупцией", направленные на усиление защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Парламент Азербайджана в первом чтении одобрил поправки в закон "О борьбе с коррупцией", направленные на усиление защиты лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях.

Как сообщает Report, парламентарии проголосовали за поправки на сегодняшнем пленарном заседании.

Так, запрещается угрожать, оказывать давление, наносить материальный или моральный ущерб, оскорблять, унижать честь и достоинство информатора о коррупции или его близких родственников. Работодателям также запрещено мстить таким сотрудникам, применяя к ним взыскания, увольняя, переводя на другую работу, незаконно удерживая зарплату, препятствуя продвижению по службе.

Если информатор предоставит доказательства применения к нему подобных мер, то бремя опровержения этих доказательств ляжет на работодателя. Руководители органов должны обеспечивать соблюдение этих требований, а их нарушение повлечет ответственность.

Лицо, заявляющее о нарушении своих прав, сможет обратиться к вышестоящему должностному лицу и в суд для восстановления нарушенных прав. Руководители органов должны определить внутренний механизм подачи информации о коррупционных правонарушениях и ознакомить сотрудников с правилами и правами информаторов.

В зависимости от структуры, численности и специфики органа, руководители назначат уполномоченное структурное подразделение для приема и расследования сообщений о коррупции. Такое подразделение должно обладать необходимой независимостью и не участвовать в кадровых вопросах, чтобы исключить незаконное вмешательство в его работу.