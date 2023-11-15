Пакет госбюджета Азербайджана на следующий год принят в первом чтении

На пленарном заседании Милли Меджлиса завершилось обсуждение пакета государственного бюджета на 2024 год в первом чтении.
Как сообщает Report, он был вынесен на голосование и принят в I чтении.
11:19
Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса продолжается обсуждение пакета государственного бюджета на 2024 год.
Как сообщает Report, законопроекты обсуждаются в парламенте уже три дня.
На заседании под председательством спикера Сахибы Гафаровой также присутствуют председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов и члены правительства.