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Милли Меджлис призвал зарубежные парламенты к справедливости для Ходжалы

Милли Меджлис призвал зарубежные парламенты к справедливости для Ходжалы Верим, что учинившие геноцид преступники вскоре предстанут перед лицом правосудия
Милли Меджлис
24 февраля 2021 г. 14:35
Милли Меджлис призвал зарубежные парламенты к справедливости для Ходжалы

Депутаты Милли Меджлиса во время визитов в зарубежные страны, включая мероприятия международных организаций, а также в ходе встреч, проходящих в формате видеоконференций в связи с пандемией, проводят целенаправленную работу по донесению реалий Азербайджана до мировой общественности, в том числе в направлении еще большего распространения фактов о Ходжалинском геноциде. С этой целью полноценно и эффективно используются возможности рабочих групп Милли Меджлиса по связям с парламентами зарубежных стран.

Как сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью ММ, в преддверии 29-й годовщины трагедии руководители и члены рабочих групп по связям с парламентами иностранных государств предоставляют коллегам обширную информацию о Ходждалинском геноциде, призывают их выразить справедливое отношение к геноциду.

"В последние дни в ходе проведенных с этой целью онлайн-встреч с межпарламентскими группами дружб Иордании, Израиля, Мексики, Перу, Афганистана, Эстонии, Индонезии, Боснии и Герцеговины и др. стран, вопрос в связи с Ходжалинским геноцидом вышел на первый план. Цель заключается в том, чтобы донести до общественности большего числа стран правду об этом геноциде и получить справедливую политико-правовую оценку со стороны национальных парламентов. Мы верим, что учинившие геноцид, убившие мирных граждан преступники вскоре предстанут перед лицом правосудия", - сообщили в парламенте.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis xarici ölkələrin parlamentlərini Xocalı soyqrımına ədalətli münasibət bildirməyə çağırır

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