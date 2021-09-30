Милли Меджлис принял заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны

На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента было принято "Заявление Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа".

На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента было принято "Заявление Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа".

Как сообщает Report, заявление было представлено депутатом Низами Сафаровым.

"С начала 44-дневной Отечественной войны, в результате которой были освобождены оккупированные Арменией международно признанные территории Азербайджанской Республики и восстановлена территориальная целостность нашего государства, прошел год. Освобождение от оккупации Карабаха, исконной исторической земли Азербайджана, положило конец череде потерь, этнических чисток и депортаций, которым подвергся наш народ в течение последних двухсот лет, и открыло новый период в его истории.