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Милли Меджлис принял заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны

Милли Меджлис принял заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента было принято "Заявление Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа".
Милли Меджлис
30 сентября 2021 г. 13:37
Милли Меджлис принял заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
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На сегодняшнем первом пленарном заседании осенней сессии парламента было принято "Заявление Милли Меджлиса в связи с годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа".

Как сообщает Report, заявление было представлено депутатом Низами Сафаровым.

"С начала 44-дневной Отечественной войны, в результате которой были освобождены оккупированные Арменией международно признанные территории Азербайджанской Республики и восстановлена территориальная целостность нашего государства, прошел год. Освобождение от оккупации Карабаха, исконной исторической земли Азербайджана, положило конец череде потерь, этнических чисток и депортаций, которым подвергся наш народ в течение последних двухсот лет, и открыло новый период в его истории.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament discussing its statement on anniversary of Patriotic War
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Vətən müharibəsinin ildönümü ilə bağlı bəyanat qəbul edib

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