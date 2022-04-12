О нас
Аудио новости

Милли Меджлис принял законопроект "О продовольственной безопасности" во втором чтении

Милли Меджлис принял законопроект "О продовольственной безопасности" во втором чтении На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект "О продовольственной безопасности".
Милли Меджлис
12 апреля 2022 г. 13:26
Милли Меджлис принял законопроект О продовольственной безопасности во втором чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект "О продовольственной безопасности".

Как передает Report, проект представил председатель парламентского комитета по аграрной политике Тахир Рзаев.

Закон из 9 глав и 40 статей охватывает стадии первичного производства, производства и переработки в Азербайджане, импортируемые на территорию нашей страны пищевые продукты, а также стадии первичного производства, производства, переработки, оборота, утилизации и уничтожения пищевых продуктов.

В проекте указывается, что сферы повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала местных продуктов питания и кормов, создания благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере их первичного производства, производства, переработки, оборота и утилизации регулируются государством.

В законопроекте отражены задачи государства в области продбезопасности, основные принципы, защита прав потребителей и вопросы подготовки и принятия технических нормативно-правовых актов в области продбезопасности.

В документе также содержатся требования к области продбезопасности, в том числе требования к безопасности продуктов питания и кормов, продуктов питания специального назначения и биологически активных пищевых веществ, а также обогащенных пищевых продуктов и др.

Проект также содержит положения, охватывающие вопросы регистрации, утверждения, сертификации и контроля в области безопасности продовольственных продуктов, госконтроля над безопасностью продуктов питания и кормов, а также прав и обязанностей субъектов пищевой промышленности.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis “Qida təhlükəsizliyi haqqında” qanun layihəsi ikinci oxunuşda qəbul edib

Самое важное

Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
Минувшие 4 года стали особым периодом развития в истории Азербайджана
12 апреля 2022 г. 13:54
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
Социальная защита семей шехидов и инвалидов войны - приоритет внутренней политики Ильхама Алиева
11 апреля 2022 г. 17:48
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
Утвержден порядок продажи квартир со стороны Минтруда
11 апреля 2022 г. 13:57
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
МИД: Азербайджан не признает так называемые выборы в Цхинвальском регионе Грузии
11 апреля 2022 г. 09:54
Запад или Россия? Армения на распутье!
Запад или Россия? Армения на распутье!
9 апреля 2022 г. 13:02
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
Министр: Продолжается экспертиза найденных в Карабахе останков
9 апреля 2022 г. 11:27
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
Министр: Модульные больницы оставят в качестве резервных
9 апреля 2022 г. 11:22
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
В Азербайджане работают над производством местной вакцины
9 апреля 2022 г. 10:42
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
В Азербайджане могут отменить обязательное ношение масок в закрытых помещениях
9 апреля 2022 г. 10:28
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
Скончался один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
9 апреля 2022 г. 01:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi