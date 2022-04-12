Милли Меджлис принял законопроект "О продовольственной безопасности" во втором чтении

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект "О продовольственной безопасности".

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса во втором чтении был обсужден законопроект "О продовольственной безопасности".

Как передает Report, проект представил председатель парламентского комитета по аграрной политике Тахир Рзаев.

Закон из 9 глав и 40 статей охватывает стадии первичного производства, производства и переработки в Азербайджане, импортируемые на территорию нашей страны пищевые продукты, а также стадии первичного производства, производства, переработки, оборота, утилизации и уничтожения пищевых продуктов.

В проекте указывается, что сферы повышения конкурентоспособности и экспортного потенциала местных продуктов питания и кормов, создания благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере их первичного производства, производства, переработки, оборота и утилизации регулируются государством.

В законопроекте отражены задачи государства в области продбезопасности, основные принципы, защита прав потребителей и вопросы подготовки и принятия технических нормативно-правовых актов в области продбезопасности.

В документе также содержатся требования к области продбезопасности, в том числе требования к безопасности продуктов питания и кормов, продуктов питания специального назначения и биологически активных пищевых веществ, а также обогащенных пищевых продуктов и др.

Проект также содержит положения, охватывающие вопросы регистрации, утверждения, сертификации и контроля в области безопасности продовольственных продуктов, госконтроля над безопасностью продуктов питания и кормов, а также прав и обязанностей субъектов пищевой промышленности.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят во втором чтении.