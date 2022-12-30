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Милли Меджлис принял закон о целевых финансовых санкциях

Милли Меджлис принял закон о целевых финансовых санкциях Милли Меджлис Азербайджана принял закон, создающий правовую основу для целевых финансовых санкций ООН.
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 12:39
Милли Меджлис принял закон о целевых финансовых санкциях

Милли Меджлис Азербайджана принял закон, создающий правовую основу для целевых финансовых санкций ООН.

Как сообщает Report, законопроект "О целевых финансовых санкциях" был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе в последнем - третьем чтении.

Проект закона, представленный президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF).

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерами целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

Закон был принят в третьем чтении, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan creates legal basis for UN targeted financial sanctions
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan BMT-nin hədəfli maliyyə sanksiyalarının hüquqi əsasını yaradıb

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