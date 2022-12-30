Милли Меджлис принял закон о целевых финансовых санкциях

Милли Меджлис Азербайджана принял закон, создающий правовую основу для целевых финансовых санкций ООН.
Как сообщает Report, законопроект "О целевых финансовых санкциях" был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе в последнем - третьем чтении.
Проект закона, представленный президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF).
В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.
Мерами целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.
Закон был принят в третьем чтении, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.