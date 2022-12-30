Милли Меджлис принял закон о целевых финансовых санкциях

Милли Меджлис Азербайджана принял закон, создающий правовую основу для целевых финансовых санкций ООН.

Милли Меджлис Азербайджана принял закон, создающий правовую основу для целевых финансовых санкций ООН.

Как сообщает Report, законопроект "О целевых финансовых санкциях" был вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе в последнем - третьем чтении.

Проект закона, представленный президентом Азербайджана в порядке законодательной инициативы, подготовлен на основе рекомендаций рабочей группы по финансовым мероприятиям (FATF).

В законопроекте отмечается, что санкции будут применены к физическим лицам и организациям, установленным в соответствии с азербайджанским законодательством и международными соглашениями, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН в рамках борьбы с терроризмом и финансированием терроризма, распространением ОМУ и финансированием его распространения.

Мерами целевых финансовых санкций являются запрет на прямое или косвенное использование активов вышеназванных физических лиц и структур и их замораживание для предотвращения финансирования терроризма и производства и распространения оружия массового поражения и его компонентов.

Закон был принят в третьем чтении, он вступит в силу с 1 февраля 2023 года.