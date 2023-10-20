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Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект “Об утверждении Кодекса конкуренции"

Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект “Об утверждении Кодекса конкуренции" Законопроект “Об утверждении Кодекса конкуренции", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, был принят во втором чтении.
Милли Меджлис
20 октября 2023 г. 13:22
Милли Меджлис принял во втором чтении законопроект “Об утверждении Кодекса конкуренции

Законопроект “Об утверждении Кодекса конкуренции", вынесенный на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, принят во втором чтении.

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Кодекс послужит не только предотвращению злоупотреблений доминирующим положением и обеспечению конкурентного нейтралитета, но и позволит стимулировать деятельность хозяйствующих субъектов.

Кодекс конкуренции содержит правовую базу, направленную на предупреждение монопольных тенденций хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, предотвращение картельного сговора, организацию эффективного контроля за деятельностью естественных монополий, ликвидацию случаев недобросовестной конкуренции.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят во II чтении.

Кодекс конкуренции был разработан и внесен в Милли Меджлис в 2006 году, прошел два чтения, однако не был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

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