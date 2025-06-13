Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт

Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт

Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О паспортах" был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, 31 мая 2024 года были внесены изменения в закон "О государственной службе", и должности заместителя руководителя отдела или другого структурного подразделения, приравненного к нему, в Администрации Президента Азербайджана были отнесены к первой классификации административных должностей.

Таким образом, с целью использования обеспечений должностей, отнесенных к первой классификации административных должностей, предлагаемым изменением в закон "О паспортах" заместители руководителя отдела или другого структурного подразделения, приравненного к нему, в Администрации Президента также будут включены в круг субъектов, которые смогут получить дипломатический паспорт.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.