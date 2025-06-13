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Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт

Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт
Милли Меджлис
13 июня 2025 г. 11:53
Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить диппаспорт

Милли Меджлис принял в последнем чтении расширение круга субъектов, которые смогут получить дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О паспортах" был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, 31 мая 2024 года были внесены изменения в закон "О государственной службе", и должности заместителя руководителя отдела или другого структурного подразделения, приравненного к нему, в Администрации Президента Азербайджана были отнесены к первой классификации административных должностей.

Таким образом, с целью использования обеспечений должностей, отнесенных к первой классификации административных должностей, предлагаемым изменением в закон "О паспортах" заместители руководителя отдела или другого структурного подразделения, приравненного к нему, в Администрации Президента также будут включены в круг субъектов, которые смогут получить дипломатический паспорт.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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Версия на азербайджанском языке Diplomatik pasport əldə edəcək subyektlərin dairəsinin genişləndirilməsi son oxunuşda qəbul edilib

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