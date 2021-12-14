Милли Меджлис принял в первом чтении проект о предоставлении стипендий проходящим профподготовку

15:26 На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О занятости" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О занятости" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, документ дополняется новым положением, предусматривающим бесплатные курсы профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли.

Согласно поправке, в период прохождения профподготовки этим лицам будет выплачиваться стипендия, они также будут привлечены к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.