Милли Меджлис принял в первом чтении проект о предоставлении стипендий проходящим профподготовку

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О занятости" был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Как сообщает Report, документ дополняется новым положением, предусматривающим бесплатные курсы профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли.
Согласно поправке, в период прохождения профподготовки этим лицам будет выплачиваться стипендия, они также будут привлечены к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.
После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.