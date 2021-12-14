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Милли Меджлис принял в первом чтении проект о предоставлении стипендий проходящим профподготовку

Милли Меджлис принял в первом чтении проект о предоставлении стипендий проходящим профподготовку 15:26 На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О занятости" был вынесен на обсуждение в первом чтении.
Милли Меджлис
14 декабря 2021 г. 16:08
Милли Меджлис принял в первом чтении проект о предоставлении стипендий проходящим профподготовку
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На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса проект изменений в закон "О занятости" был вынесен на обсуждение в первом чтении.

Как сообщает Report, документ дополняется новым положением, предусматривающим бесплатные курсы профессиональной подготовки незанятых лиц, имеющих в собственности пригодные для сельского хозяйства земли.

Согласно поправке, в период прохождения профподготовки этим лицам будет выплачиваться стипендия, они также будут привлечены к оплачиваемым общественным работам и программам самозанятости.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis peşə hazırlığına cəlb olunan şəxslərə təqaüd verilməsinə dair layihəni I oxunuşda qəbul edib

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