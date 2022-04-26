Милли Меджлис принял в первом чтении проект о порядке использования названия города Шуша

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект о порядке использования названия города Шуша.

Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении законопроект о порядке использования названия города Шуша.

Как сообщает Report, депутаты обсудили в первом чтении поправки к закону "О культурной столице Азербайджана - Шуше", в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана, изменения в законы "О предпринимательстве", "Об охране памятников истории и культуры", "О физической культуре и спорте", "О культуре" и "О рекламе".

Согласно изменению, использование слова "Шуша" допускается только с согласия органа, определенного соответствующим органом исполнительной власти, в наименованиях юридических лиц, в том числе субъектов медиа; в названиях наград и премий; в названиях местных, национальных или международных мероприятий, в том числе спортивных и иных соревнований, концертов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров; в коммерческих и рекламных целях; на товарных знаках и географических указателях.

Депутаты проголосовали за проект поправок (первое чтение).