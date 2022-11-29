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Милли Меджлис принял в первом чтении положение о роспуске партий, насчитывающих менее 4,5 тыс. членов

Милли Меджлис принял в первом чтении положение о роспуске партий, насчитывающих менее 4,5 тыс. членов Милли Меджлис принял в первом чтении проект закона, предусматривающий роспуск политических партий, насчитывающих менее 4 500 членов.
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 16:15
Милли Меджлис принял в первом чтении положение о роспуске партий, насчитывающих менее 4,5 тыс. членов

Милли Меджлис принял в первом чтении положение, предусматривающее роспуск политических партий, насчитывающих менее 4 500 членов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом проекте закона "О политических партиях", который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, если число членов в официально зарегистрированной политической партии меньше 4 500, учреждение, определенное соответствующим органом исполнительной власти, может подать иск в апелляционный суд о роспуске этой политической партии.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis 4500-dən az üzvü olan partiyaların ləğvi ilə bağlı müddəanı l oxunuşda qəbul edib

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