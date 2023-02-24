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Милли Меджлис принял в III чтении вопрос о совершенствовании норм касательно договора займа

Милли Меджлис принял в III чтении вопрос о совершенствовании норм касательно договора займа Милли Меджлис принял в третьем чтении предложенные проекты поправок в Гражданский кодекс.
Милли Меджлис
24 февраля 2023 г. 15:24
Милли Меджлис принял в III чтении вопрос о совершенствовании норм касательно договора займа

Милли Меджлис принял в третьем чтении предложенные проекты поправок в Гражданский кодекс.

Как сообщает Report, проекты изменений были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно проекту изменений, если договор займа в Азербайджане заключен с помощью электронных или иных технических средств, позволяющих воспроизвести его содержание в неизменном виде на материальном носителе, письменная форма будет считаться соблюденной, требование же о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить выразившее волю лицо.

Специальный способ определения выразившего волю лица может быть предусмотрен законом, иными правовыми актами и соглашением сторон.

Законопроект разработан с целью совершенствования механизма регулирования в рамках гражданского законодательства отношений по договору займа и входящему в его структуру кредитному договору, обеспечения защиты прав заемщиков, совершенствования некоторых норм кодекса, касающихся сделок и обязательств.

Кроме того, определяется право потребителя расторгнуть договор о потребительском кредите в течение 30 дней без указания причин. В проекте оговаривается, что в данном случае его правовыми последствиями (обязательством по выплате денежных средств и процентов, начисленных со дня их выдачи до дня их возврата) является досрочное исполнение договора потребительского кредита, вопрос о возмещении ущерба кредитору при досрочном исполнении договора и пр. Отмечено, что все противоречия и неопределенности договора о потребительском кредитовании должны быть истолкованы в пользу потребителя.

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