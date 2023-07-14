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Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси

Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси В автомобилях, используемых в качестве такси в Азербайджане, можно будет непрерывно регистрировать всю информацию о скорости движения транспортного средства.
Милли Меджлис
14 июля 2023 г. 12:34
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси

В автомобилях, используемых в качестве такси в Азербайджане, можно будет непрерывно регистрировать всю информацию о скорости движения транспортного средства.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "Об автомобильном транспорте“, который был рассмотрен сегодня в III чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.

В документе говорится, что для бесперебойного контроля за движением в такси необходимо установить цифровой тахограф. Это устройство позволит в автоматическом режиме непрерывно фиксировать всю информацию о движении автотранспортных средств, включая пройденное расстояние, периоды работы и отдыха водителей.

Наряду с этим предлагается установка карты цифрового тахографа для обеспечения хранения информации о периодах работы и отдыха водителя, а также других данных, необходимых для работы с цифровым тахографом.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis taksilərə nəzarətin gücləndirilməsinə dair layihəni III oxunuşda qəbul edib

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