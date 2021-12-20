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Милли Меджлис принял в I чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях

Милли Меджлис принял в I чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях 16:53
Милли Меджлис
20 декабря 2021 г. 17:27
Милли Меджлис принял в I чтении проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в I чтении.

Согласно сообщению Report, статья кодекса “Нарушение правил организации или проведения лотерей и спортивных тотализаторов” будет представлена в новой редакции под названием “Азартные игры“. За организацию и проведение азартных игр в Кодексе об административных правонарушениях будет установлен новый штраф.

Физические лица будут оштрафованы на 5 тысяч манатов, должностные лица - на 10 тысяч манатов, юридические лица - на 50 тысяч манатов с конфискацией предметов, послуживших основанием для совершения административного правонарушения, а также денежных средств или иного имущества, вложенных в азартные игры, призового фонда, и доходов, полученных в результате азартных игр.

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