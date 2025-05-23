Милли Меджлис принял в I чтении расширение круга лиц, обладающих диппаспортами

Милли Меджлис принял в I чтении законопроект, предусматривающий расширение круга лиц, которые могут получить дипломатический паспорт.

Милли Меджлис принял в I чтении законопроект, предусматривающий расширение круга лиц, которые могут получить дипломатический паспорт.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон "О паспортах".

31 мая 2024 года были внесены изменения в закон "О государственной службе", согласно которым лица, занимающие должность заместителя руководителя отдела или другого структурного подразделения, приравненного к нему, в Администрации Президента Азербайджана были отнесены к первой классификации административных должностей.

Таким образом, согласно поправкам в законе, лица, занимающиеся данные должности включены в число тех, кто может получить дипломатический паспорт.