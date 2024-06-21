Милли Меджлис принял в I чтении проект поправок о расширении прав семей шехидов

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

В Азербайджане расширяются права семей шехидов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок в закон "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в случае смерти члена семьи шехида, который был поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, очередь на получение жилья будет сохранена за членами его семьи.

После обсуждения проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.