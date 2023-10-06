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Милли Меджлис принял в I чтении проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке

Милли Меджлис принял в I чтении проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке Проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке прошел I чтение.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 13:14
Милли Меджлис принял в I чтении проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке

Проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке прошел I чтение.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в законе Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" от 30 декабря 2022 года №785-VIQD закреплено осуществление в безналичном порядке платежей по купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов и культурных продуктов, сумма которых превышает пятнадцать тысяч манатов.

После обсуждения проект был принят в I чтении.

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