Милли Меджлис принял в I чтении проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке

Проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке прошел I чтение.

Проект о купле-продаже изделий из драгоценных камней в безналичном порядке прошел I чтение.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте поправок к закону "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", который был рассмотрен в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправке, в законе Азербайджанской Республики "О безналичных расчетах" от 30 декабря 2022 года №785-VIQD закреплено осуществление в безналичном порядке платежей по купле-продаже драгоценных камней, драгоценных металлов, в том числе изделий из драгоценных камней и драгоценных металлов и культурных продуктов, сумма которых превышает пятнадцать тысяч манатов.

После обсуждения проект был принят в I чтении.