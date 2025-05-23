Милли Меджлис принял в I чтении поправки в КоАП

Милли Меджлис принял в I чтении изменения в Кодекс об административных проступках

Милли Меджлис принял в I чтении поправки в Кодекс об административных проступках.

Как сообщает Report, законопроект был вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания парламента.

Было отмечено, что представленный законопроект подготовлен с целью обеспечения централизованного учета и отслеживания протоколов и решений (определений) об административных проступках, а также обеспечения оперативности при рассмотрении дел об административных проступках.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.