О нас

Парламент принял в I чтении поправки касательно крупных и особо крупных объемов прекурсоров

Парламент принял в I чтении поправки касательно крупных и особо крупных объемов прекурсоров Милли Меджлисом Азербайджана в I чтении был утверждены объемы прекурсоров, которые будут считаться крупными и особо крупными, при незаконном изготовлении и переработке наркотических или психотропных веществ.
Милли Меджлис
6 октября 2023 г. 14:18
Парламент принял в I чтении поправки касательно крупных и особо крупных объемов прекурсоров

Милли Меджлисом Азербайджана в I чтении был утверждены объемы прекурсоров, которые будут считаться крупными и особо крупными, при незаконном изготовлении и переработке наркотических или психотропных веществ.

Как сообщает Report, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон “Об утверждении списков наркотических средств и психотропных веществ, а также их количества, достаточных для привлечения лица к уголовной ответственности”.

После обсуждения законопроект был принят в I чтении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPsixotrop maddələrin qanunsuz hazırlanması ilə bağlı prekursorların miqdarının siyahısı I oxunuşda təsdiqlənib

Самое важное

Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
Президент Азербайджана принял председателя Национального собрания Сербии
6 октября 2023 г. 13:18
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана
6 октября 2023 г. 13:15
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
Шуша избрана туристической столицей ОЭС в 2026 году
5 октября 2023 г. 17:14
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
Обвиняемые в создании незаконных вооруженных формирований в Карабахе привлечены к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 17:05
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана и канцлером Германии
5 октября 2023 г. 10:50
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
Араик Арутюнян привлечен к уголовной ответственности
5 октября 2023 г. 10:26
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
Канцлер Германии высоко оценил визит миссии ООН в Ханкенди
5 октября 2023 г. 10:00
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
Азербайджан отказался от пятисторонней встречи в Гранаде
4 октября 2023 г. 13:51
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
Араик Арутюнян задержан и будет доставлен в Баку
3 октября 2023 г. 20:31
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
Доставлены в Баку задержанные экс-лидеры сепаратистского режима в Карабахе
3 октября 2023 г. 19:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi