Милли Меджлис принял увеличение штрафов за перегрузку крупногабаритных автомобилей

Милли Меджлис принял в третьем чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Милли Меджлис принял в третьем чтении увеличение штрафов за перегруз крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

Как сообщает Report, проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях был вынесен на обсуждение в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

В частности, предлагается внести изменения в статью 127-1 кодекса (Порядок ведения производства при выявлении посредством электронных весов и технических средств с функциями фото- или видеорегистрации факта административного проступка в связи с управлением крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств, превышающих разрешенные параметры веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом, на автомобильных дорогах общего пользования).

Согласно поправкам, при нарушении требований по допустимым габаритам данных транспортных средств (ширина 0,15 метра и более, длина 0,20 метра и более, высота 0,20 метра и более) на автодорогах общего пользования, физические лица будут оштрафованы на 200 манатов.

За превышение допустимых параметров веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом для физлиц предусмотрен штраф в размере 600 манатов.

Кроме того, при повторном нарушении указанных требований в течение года физлицо будет оштрафовано на 1200 манатов.

Штраф за вышеперечисленные правонарушения для должностных и юридических лиц установлен в размере 1500 и 4000 манатов соответственно, а при повторном нарушении в течение года – 2500 и 7000 манатов соответственно.

После обсуждений проект поправок был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.