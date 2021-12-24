Милли Меджлис принял проект об изменении порядка выдачи бюджетных ссуд

В Азербайджане изменяется порядок предоставления финансовых средств (бюджетная ссуда) из централизованных расходов государственного бюджета в бюджет Нахчыванской АР, местным бюджетам и юридическим лицам, из местных бюджетов муниципальным организациям на о

В Азербайджане изменяется порядок предоставления финансовых средств (бюджетная ссуда) из централизованных расходов государственного бюджета в бюджет Нахчыванской АР, местным бюджетам и юридическим лицам, из местных бюджетов муниципальным организациям на определенный срок с условием возврата в течение бюджетного года.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к закону "О бюджетной системе".

Комментируя соответствующий законопроект, Счетная палата заявила, что основной целью предлагаемых изменений может стать как предоставление бюджетных ссуд за счет свободного остатка средств бюджета, так и уточнение круга юридических лиц. В предыдущих анализах указывались случаи, когда юридическим лицам выделяли бюджетные ссуды из свободного остатка средств бюджета, хотя это не предусмотрено законодательством.

Кроме того, анализ международного опыта показывает, что основной целью предоставления бюджетных ссуд является преодоление краткосрочного дефицита денежных средств, и этот инструмент в основном используется внутри бюджетной системы, особенно в отношении местных бюджетов. Наряду с перечисленными в предлагаемом проекте, формируются условия для выделения финансовых средств посредством бюджетных ссуд юридическим лицам публичного права и юридическим лицам, получающим финансовую помощь из государственного бюджета, что может иметь дополнительное влияние на государственные финансы от этих источников фискального риска.

В связи с тем, что предоставление бюджетных ссуд и другие связанные с ними вопросы не в полной мере урегулированы в законодательстве, предлагаемые изменения в соответствующую статью могут повлечь риски в будущем.

В связи с этим представляется целесообразным пересмотреть предлагаемые изменения в соответствующую статью и исключить положения о том, что регулирование предусмотрено в рамках бюджетной системы, а также о предоставлении кредитов юридическим лицам.

После обсуждений проект изменений в закон был вынесен на голосование в Милли Меджлисе и принят в третьем чтении.