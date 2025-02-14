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Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении

Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении Милли Меджлис принял правила Кабинета министров в отношении арестованного имущества
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 12:14
Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, Кабинет министров будет утверждать правила улучшения, продажи, сдачи в аренду или передачи в управление арестованного имущества в Азербайджане.

Отмечается, что изменения, помимо повышения эффективности мер по обеспечению гражданского иска и специальной конфискации, также служат предотвращению потери стоимости арестованного имущества и, в конечном итоге, защите имущественных прав собственника.

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Версия на азербайджанском языке MM üzərinə həbs qoyulan əmlakla bağlı qaydaları Nazirlər Kabinetinin təsdiqləməsini qəbul edib

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