Милли Меджлис утвердил поправки в Гражданский кодекс в I чтении

Милли Меджлис принял правила Кабинета министров в отношении арестованного имущества

Милли Меджлис утвердил в первом чтении поправки в Гражданский кодекс.

Как сообщает Report, согласно изменениям, Кабинет министров будет утверждать правила улучшения, продажи, сдачи в аренду или передачи в управление арестованного имущества в Азербайджане.

Отмечается, что изменения, помимо повышения эффективности мер по обеспечению гражданского иска и специальной конфискации, также служат предотвращению потери стоимости арестованного имущества и, в конечном итоге, защите имущественных прав собственника.