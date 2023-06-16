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Милли Меджлис принял поправки в госбюджет на 2023 год

Милли Меджлис принял поправки в госбюджет на 2023 год На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение в третьем чтении проект поправок в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".
Милли Меджлис
16 июня 2023 г. 16:03
Милли Меджлис принял поправки в госбюджет на 2023 год

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение в третьем чтении проект поправок в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Как сообщает Report, проект представил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

Согласно принятому закону, доходы госбюджета увеличатся на 3 116,5 млн манатов или 10,1 % до 33 890,5 млн манатов против утвержденных ранее 30 774 млн манатов.

Расходы госбюджета вырастут на 3 271,5 млн манатов или на 9,8 %, до 36 624,8 млн манатов против утвержденных 33 353,3 млн манатов.

Дефицит госбюджета составит 2 734,3 млн манатов, что на 155 млн манатов или 6% больше утвержденного - 2 579,3 млн манатов. Соотношение дефицита к ожидаемому валовому внутреннему продукту на конец текущего года составит 2,5 %.

Доходы пересмотренного совокупного бюджета на 2023 год прогнозируются в размере 43 060,1 млн манатов, что на 10 034,4 миллиона манатов или на 30,4 % больше утвержденного показателя. Расходы совокупного бюджета прогнозируются на уровне 41 269,9 млн манатов, что на 3 300,5 млн манатов или на 8,7 % больше утвержденного показателя. Хотя совокупный бюджет прогнозируется с дефицитом в размере 4 943,6 млн манатов, за счет дополнительных доходов в размере 6 733,9 млн манатов будет создан профицит в размере 1 790,3 млн манатов.

Документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament adopts amendments to 2023 state budget
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis 2023-cü ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklikləri qəbul edib

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