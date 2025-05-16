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Милли Меджлис принял поправки, касающиеся преступлений военнослужащих

Милли Меджлис принял поправки, касающиеся преступлений военнослужащих Милли Меджлис принял поправки, касающиеся преступлений военнослужащих
Милли Меджлис
16 мая 2025 г. 12:22
Милли Меджлис принял поправки, касающиеся преступлений военнослужащих

Парламент Азербайджана принял в последнем чтении поправки, касающиеся преступлений военнослужащих, не представляющих общественной опасности.

Как сообщает Report, парламентарии проголосовали в третьем чтении за соответствующий законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный, Административный кодексы и Закон "О судах и судьях".

Согласно принятым изменениям, дознание в форме упрощенного досудебного производства будет проводиться по очевидным преступлениям, совершенным военнослужащими на территории воинских частей и военных учреждений, если преступления не представляют большой общественной опасности.

Таким образом, в Уголовно-процессуальный кодекс добавляется новая статья 214.4-1, а статья 68.3 дополнена выражением "материалы по упрощенному досудебному производству". В Кодекс об административных проступках в свою очередь добавляется статья 54.2-1.

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Версия на азербайджанском языке Parlament hərbçilərin ictimai təhlükə törətməyən cinayətləri ilə bağlı dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

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