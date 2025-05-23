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Милли Меджлис принял поправки к двум законам

Милли Меджлис принял поправки к двум законам В Азербайджане кандидаты на прием на государственную службу в судебные органы и аппарат Судебно-правового совета смогут обжаловать в Апелляционном совете результаты собеседований.
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 12:07
Милли Меджлис принял поправки к двум законам

В Азербайджане кандидаты на прием на государственную службу в судебные органы и аппарат Судебно-правового совета смогут обжаловать в Апелляционном совете результаты собеседований.

Как сообщает Report, это предусмотрено в законопроекте о внесении изменений в некоторые законы в связи с реализацией закона от 7 ноября 2024 года "О внесении изменений в законы “О судах и судьях” и “О Судебно-правовом совете”, который был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Также в законе "О прохождении службы в органах юстиции" из статей, регламентирующих условия и порядок приема на службу в органы юстиции и прохождения стажировки и испытания в органах юстиции, предлагается исключить положения, касающиеся приема на административные должности в органы юстиции без конкурса и без установления испытательного срока для лиц, прошедших подготовительные курсы, но не получивших назначения на судейскую должность.

После обсуждений законопроект был принят в первом чтении.

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