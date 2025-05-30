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Милли Меджлис принял отчет об обеспечении гендерного равенства в 2024 году

Милли Меджлис принял отчет об обеспечении гендерного равенства в 2024 году Милли Меджлис принял отчет о деятельности в 2024 году исполнительного органа, ответственного за обеспечение гендерного равенства - Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.
Милли Меджлис
30 мая 2025 г. 12:55
Милли Меджлис принял отчет об обеспечении гендерного равенства в 2024 году

Милли Меджлис принял отчет о деятельности в 2024 году исполнительного органа, ответственного за обеспечение гендерного равенства - Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

Как сообщает Report, годовой отчет обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В документе отмечено, что в прошлом году у матерей в возрасте до 18 лет родилось 1 279 детей.

За отчетный период зарегистрировано 78 245 абортов.

По данным отчета, после установления уважительных причин орган исполнительной власти выдал разрешение на вступление в брак 185 несовершеннолетним (249 - в 2023 году).

В 2024 году из 22 325 жертв уголовных случаев 7 130 являлись женщинами, при этом 3,059 тыс. женщин пострадали, а 268 - погибли.

Согласно документу, в Министерстве внутренних дел в 2024 году было зарегистрировано 9 014 обращений в связи с домашним насилием. Совершившие эти преступления 1 283 человека (62 женщины, 1 221 мужчины) были привлечены к ответственности.

В отчете также подчеркивается, что в Азербайджане разработан проект "Национального плана действий" на 2025-2027 годы по обеспечению гендерного равенства.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis gender bərabərliyinin təminatı ilə bağlı hesabatı qəbul edib

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