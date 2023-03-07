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Милли Меджлис освободил от НДС медиа-продукцию

Милли Меджлис освободил от НДС медиа-продукцию Милли Меджлис принял проект об освобождении от НДС презентации медиа-продукции, производимой СМИ
Милли Меджлис
7 марта 2023 г. 13:16
Милли Меджлис освободил от НДС медиа-продукцию

Милли Меджлис принял проект об освобождении от НДС медиа-продукции, производимой СМИ.

Как сообщает Report, проект поправок в Налоговый кодекс был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

В примечании к проекту отмечается, что статья 4 закона "О медиа" предусматривает стимулирование развития медиа и стимулирование деятельности субъектов медиа. В соответствии с этим законом предлагается внести поправки в Налоговый кодекс.

С внесением этих поправок презентация продукции, производимой медиа-субъектами, освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Освобождение от НДС будет действовать в течение 3 лет с 1 января 2023 года и не будет распространяться на аудиовизуальные медиа-субъекты.

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Версия на азербайджанском языке Parlament media məhsullarının təqdim edilməsinin ƏDV-dən azad edilməsi layihəsini qəbul edib

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