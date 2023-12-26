Милли Меджлис принял новый закон "Об арбитраже"

12:00

Милли Меджлис принял в третьем чтении новый законопроект "Об арбитраже".

Как сообщает Report, проект, вынесенный на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента, состоит из 8 глав и 59 статей.

Документ содержит основные понятия, область применения закона, организационные формы и принципы деятельности арбитражных организаций и другие вопросы.

Согласно проекту, арбитрами могут быть физические лица, не заинтересованное в исходе дела, не зависящие от сторон и дающие добровольное согласие на выполнение функций арбитра, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

После обсуждений новый законопроект был принят в III чтении.