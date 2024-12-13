Милли Меджлис принял новый закон "О разминировании"

Парламент Азербайджана утвердил в последнем чтении новый закон "О деятельности по разминированию".

Парламент Азербайджана утвердил в последнем чтении новый закон "О разминировании".

Как передает Report, решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Закон, состоящий из трех глав и 14 статей, будет регулировать организацию и проведение противоминной деятельности в Азербайджане.

При этом документ не распространяется на противоминную деятельность Вооруженных сил Азербайджана, направленную на обеспечение безопасности и обороны страны.

Одним из положений закона является создание информационной системы по разминированию. Также предусмотрено дополнительное размещение предупреждающих знаков на опасных территориях для предотвращения угроз жизни, здоровью и имуществу людей.

Пострадавшие от разрыва мин будут получать бесплатную психологическую и медицинскую помощь. Финансирование противоминной деятельности будет осуществляться из государственного бюджета и других не запрещенных законом источников.