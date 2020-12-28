О нас
Report Georgia
Аудио новости

Милли Меджлис принял новое правило в связи с финансированием партий

Милли Меджлис принял новое правило в связи с финансированием партий После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении
Милли Меджлис
28 декабря 2020 г. 13:31
Милли Меджлис принял новое правило в связи с финансированием партий
0 : 00
0 : 00

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект о внесении изменений в закон "О политических партиях" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, предлагается внести изменения в статью 17-1 "Выделение средств из госбюджета политическим партиям" данного закона.

Предлагаемые изменения нашли свое отражение в механизмах устранения дефицита средств, который может возникнуть при применении закона, увеличении и уменьшении числа депутатов, представляющих политические партии, дате расчета средств в случае появления новых политических партий в Милли Меджлисе.

Изменения предусматривают, что при отказе политических партий от выделяемых из госбюджета средств, эти средства не возвращаются в госбюджет, а в конце четвертого квартала распределяются поровну между партиями, представленными в Милли Меджлисе.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MM partiyaların maliyyələşdirilməsi ilə bağlı yeni qaydanı təsdiqlədi

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
Уточнен размер пенсий в Азербайджане на 2021 год
25 декабря 2020 г. 15:00
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
21 декабря 2020 г. 15:49
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
Армения открыла свое воздушное пространство для пассажиров Турции и Азербайджана
27 декабря 2020 г. 15:00
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
Азербайджано-Туркменские взаимоотношения глазами опытного азербайджанского дипломата
28 декабря 2020 г. 10:13
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников
26 декабря 2020 г. 17:51
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
Президент Турции: Они не могут смириться с победой в Карабахе
23 декабря 2020 г. 15:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi