Милли Меджлис принял новое правило в связи с финансированием партий

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении

На состоявшемся сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса проект о внесении изменений в закон "О политических партиях" был вынесен на обсуждение в третьем чтении.

Как сообщает Report, предлагается внести изменения в статью 17-1 "Выделение средств из госбюджета политическим партиям" данного закона.

Предлагаемые изменения нашли свое отражение в механизмах устранения дефицита средств, который может возникнуть при применении закона, увеличении и уменьшении числа депутатов, представляющих политические партии, дате расчета средств в случае появления новых политических партий в Милли Меджлисе.

Изменения предусматривают, что при отказе политических партий от выделяемых из госбюджета средств, эти средства не возвращаются в госбюджет, а в конце четвертого квартала распределяются поровну между партиями, представленными в Милли Меджлисе.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в III чтении.