Милли Меджлис принял изменения в правила подачи жалобы в суд на решение уполномоченного органа

Милли Меджлис принял в первом чтении предложение о подаче жалобы на решение уполномоченного органа в районный (городской) суд по месту совершения административного правонарушения.

Милли Меджлис принял в первом чтении предложение о подаче жалобы на решение уполномоченного органа в районный (городской) суд по месту совершения административного правонарушения.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс.

Было отмечено, что в постановлении пленума Конституционного суда от 04.11.2020 "О толковании статьи 129.1.3 Кодекса Административных правонарушений Азербайджанской Республики" указано, что законодатель определил место рассмотрения дела об административном правонарушении в статье 110.1 Кодекса Административных правонарушений.

В соответствии со статьей 110.1 Кодекса Административных правонарушений, дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Согласно второму предложению этой статьи, дело об административном правонарушении может быть рассмотрено по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, на основании его ходатайства.

Согласно документу, законодательство об административных правонарушениях предусматривает два основных места проведения производства по делу об административном правонарушении - место совершения правонарушения или место жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Согласно предлагаемому изменению, предусматривается подача жалобы на решение уполномоченного органа (должностного лица) в районный (городской) суд по месту совершения административного правонарушения, а также предлагается подача ходатайства для рассмотрения жалобы по месту жительства лица, в отношении которого вынесено решение, или по адресу юридического лица на основании его ходатайства.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.