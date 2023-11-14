Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение и принят в первом чтении законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает Report, расходы госбюджета на 2024 год прогнозируются в размере 36 млрд 763 млн манатов. Это на 3 млрд 409 млн манатов больше утвержденного показателя на текущий год. 93 процента расходов или 34 млрд 173 млн манатов, планируется профинансировать за счет доходов государственного бюджета.

Доходы 2024 года на 283 млн манатов или на 0,8 процента превысят утвержденный прогноз доходов на 2023 год, и на 3 млрд 493 млн манатов или на 11,4 процента - показатель исполнения 2022 года. Ожидается, что распределение доходов по ненефтяному сектору и по нефтяному сектору будет равным. Совокупные доходы государственного бюджета в нефтегазовом секторе предусмотрены в размере 17 млрд 164 млн манатов. Отчисления в госбюджет по линии государственной налоговой службы предусмотрены в объеме 13 млрд 865 млн манатов, что на 1 млрд 122 млн манатов или на 7,5 процента больше по сравнению с прогнозом на текущий год, а по ненефтяному сектору - 9 млрд 890 млн манатов, что на 905 млн манатов или на 10,1 процента больше по сравнению с текущим годом. По линии Государственного таможенного комитета в 2024 году предусмотрены поступления в размере 5 млрд 900 млн манатов, что на 172 млн манатов или на 3 процента больше, чем в текущем году. В 2024 году прочие доходы госбюджета составят 388 млн манатов, поступления по платным услугам бюджетных организаций - 831 млн манатов.

В структуре расходов госбюджета 51,2 процента или 18 млрд 833 млн манатов предназначены для финансирования целевых государственных программ и мероприятий. На расходы на оборону и национальную безопасность, являющиеся приоритетными направлениями расходов государственного бюджета, предусмотрены средства в размере 17,5 процента всех расходов или 6 млрд 421 млн манатов, что на 366 млн манатов или 6 процентов больше, чем в 2023 году.

На реализацию первой государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана выделено 4 млрд манатов, на финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы – дополнительно 1 млрд 509 млн манатов, на реализацию мер, предусмотренных Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы - 249 млн манатов.

Доходы сводного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 38 млрд 998 млн манатов, расходы - 42 млрд 376 млн манатов, дефицит - 3 млрд 379 млн манатов. Отношение дефицита к ВВП составит 2,9 процента.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в I чтении.