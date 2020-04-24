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Милли Меджлис принял годовой отчет омбудсмена - ОБНОВЛЕНО

Милли Меджлис принял годовой отчет омбудсмена - ОБНОВЛЕНО

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса быk выслушан годовой отчет Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2019 год.

Как сообщает Report, документ представила омбудсмен Сабина Алиева.

После обсуждений отчет был поставлен на голосование и принят.


*** 12.14

Пленарное заседание Милли Меджлиса продолжается.

Как сообщает Report, на заседании проходит слушание годового отчета Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2019 год.

Документ представляет омбудсмен Сабина Алиева.

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