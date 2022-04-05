Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

Милли Меджлис принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Милли Меджлис принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, отчет представил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

По его словам, в прошлом году Министерство юстиции уделяло особое внимание мерам по развитию местного самоуправления и соблюдению законодательства в деятельности муниципалитетов.

Захиров проинформировал депутатов о принятых мерах по расследованию 80 359 муниципальных актов, поступивших в министерство, в том числе 4 504 обращений по вопросам деятельности муниципалитетов, а также о проведенном анализе.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.