Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

Милли Меджлис принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
Как сообщает Report, отчет представил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.
По его словам, в прошлом году Министерство юстиции уделяло особое внимание мерам по развитию местного самоуправления и соблюдению законодательства в деятельности муниципалитетов.
Захиров проинформировал депутатов о принятых мерах по расследованию 80 359 муниципальных актов, поступивших в министерство, в том числе 4 504 обращений по вопросам деятельности муниципалитетов, а также о проведенном анализе.
После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.