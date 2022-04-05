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Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов Милли Меджлис принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.
Милли Меджлис
5 апреля 2022 г. 13:12
Милли Меджлис принял годовой отчет о деятельности муниципалитетов

Милли Меджлис принял годовой отчет органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов.

Как сообщает Report, отчет представил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

По его словам, в прошлом году Министерство юстиции уделяло особое внимание мерам по развитию местного самоуправления и соблюдению законодательства в деятельности муниципалитетов.

Захиров проинформировал депутатов о принятых мерах по расследованию 80 359 муниципальных актов, поступивших в министерство, в том числе 4 504 обращений по вопросам деятельности муниципалитетов, а также о проведенном анализе.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.

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