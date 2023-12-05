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Милли Меджлис принял бюджет ГФСЗ на 2024 год

Милли Меджлис принял бюджет ГФСЗ на 2024 год На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в III чтении законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2024 год".
Милли Меджлис
5 декабря 2023 г. 12:02
Милли Меджлис принял бюджет ГФСЗ на 2024 год

На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса был рассмотрен и принят в III чтении законопроект "О бюджете Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) на 2024 год".

Как сообщает Report, документ представил председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Доходы и расходы фонда на 2024 год прогнозируются в размере 6 млрд 919,9 млн манатов, что на 651,9 млн манатов или на 10,4% больше бюджета текущего года.

Прогнозируется, что доходы фонда составят 5 млрд 288,1 млн манатов или 76,4% за счет поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование, что на 10,5% или 504,5 млн манатов больше, чем в текущем году. 64,0% поступлений по взносам на обязательное государственное социальное страхование будет обеспечено за счет внебюджетного сектора, а 36,0% - за счет организаций, финансируемых из бюджета.

Председатель комитета отметил, что среднемесячная заработная плата, по прогнозам, к концу текущего года составит 930 манатов, что позволит обеспечить повышение пенсий в среднем на 11% в следующем году.

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