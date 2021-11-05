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Милли Меджлис принял Акт об амнистии

Милли Меджлис принял Акт об амнистии Внесенный за подписью президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис проект постановления об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.
Милли Меджлис
5 ноября 2021 г. 13:45
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
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Внесенный за подписью президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис проект постановления об объявлении амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Как сообщает Report, после обсуждений проект решения был принят.

08.03

Сегодня на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будет обсужден законопроект "Об объявлении амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы".

Как передает Report, Акт об амнистии, подготовленный по случаю Дня Победы, станет самым масштабным по числу лиц, которых она коснется, по охвату преступлений и наказаний.

Предположительно под амнистию подпадут более 16 тысяч осужденных.

Согласно документу, акт об амнистии будет применен к категориям лиц, указанным ниже:

- лицам, участвовавшим в Отечественной войне и боях за территориальную целостность Азербайджана, а также близким родственникам лиц, погибших и пропавших без вести в ходе боевых действий;

- лицам, награжденным орденами и медалями за участие в Отечественной войне и других боевых операциях за территориальную целостность страны, а также за другие особые заслуги;

- близким родственникам лиц, ставших инвалидами или погибших в результате военных провокаций со стороны Армении против гражданского населения в период Отечественной войны (до дня вступления в силу настоящего решения) и т.д.

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Версия на английском языке Azerbaijani Parliament approves Amnesty Act
Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Amnistiya Aktını qəbul edib

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