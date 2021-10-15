Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву

Наше заседание проходит накануне исторического дня. В этом году исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Азербайджана.

Наше заседание проходит накануне исторического дня. В этом году исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, одной из важнейших задач, стоявших перед нашей страной на тот период, было создание государственного строительства, соответствующего изменившимся условиям: "Возвращение к власти Гейдара Алиева в июне 1993 года спасло Азербайджан. Его деятельность по спасению нашей страны началась в этом здании".

"Можно с уверенностью сказать, что в предстоящие периоды под руководством президента Ильхама Алиева наша страна добьется еще больших успехов", - сказала спикер.

С.Гафарова предложила направить поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой в связи с Днем восстановления независимости.

Предложение председателя депутаты поддержали аплодисментами.