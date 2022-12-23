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Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана с днем рождения Милли Меджлис Азербайджана направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня его рождения.
Милли Меджлис
23 декабря 2022 г. 15:51
Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Милли Меджлис Азербайджана направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, с этим предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Сахиба Гафарова отметила, что завтра день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Президент Ильхам Алиев обладает такими высокими нравственными качествами, как глубокая любовь к Родине, искренность, простота, чуткое отношение к заботам людей".

Спикер отметила, что президент Ильхам Алиев является Верховным главнокомандующим Азербайджана: "Освобождение благодаря его политическому, дипломатическому и полководческому таланту Карабаха и Восточного Зангезура – исконной, исторической земли Азербайджана – от оккупации, восстановление территориальной целостности нашего государства и исторической справедливости в 44-дневной Отечественной войне открыли новый этап в истории развития нашей страны и изменили геополитическую картину Южного Кавказа. Счастливое будущее нашей страны связано с политикой созидания, которую сегодня продолжает Президент Ильхам Алиев".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis Prezident İlham Əliyevi doğum günü münasibətilə təbrik edib

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