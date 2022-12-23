Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Милли Меджлис Азербайджана направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня его рождения.

Милли Меджлис Азербайджана направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, с этим предложением выступила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Сахиба Гафарова отметила, что завтра день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Президент Ильхам Алиев обладает такими высокими нравственными качествами, как глубокая любовь к Родине, искренность, простота, чуткое отношение к заботам людей".

Спикер отметила, что президент Ильхам Алиев является Верховным главнокомандующим Азербайджана: "Освобождение благодаря его политическому, дипломатическому и полководческому таланту Карабаха и Восточного Зангезура – исконной, исторической земли Азербайджана – от оккупации, восстановление территориальной целостности нашего государства и исторической справедливости в 44-дневной Отечественной войне открыли новый этап в истории развития нашей страны и изменили геополитическую картину Южного Кавказа. Счастливое будущее нашей страны связано с политикой созидания, которую сегодня продолжает Президент Ильхам Алиев".