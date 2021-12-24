Милли Меджлис поздравил президента Ильхама Алиева

Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Милли Меджлис поздравил президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Как сообщает Report, председатель парламента Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании законодательного органа поздравила президента Ильхама Алиева по случаю 60-летнего юбилея, пожелала ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя процветания и развития Азербайджана.

Депутаты Милли Меджлиса присоединились к поздравлению и поприветствовали президента Ильхама Алиева по случаю дня рождения.