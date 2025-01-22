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Милли Меджлис подготовил законопроект для ТЮРКПА об экологическом образовании

Милли Меджлис подготовил законопроект для ТЮРКПА об экологическом образовании Милли Меджлис подготовил законопроект для ТЮРКПА об экологическом образовании
Милли Меджлис
22 января 2025 г. 13:23
Милли Меджлис подготовил законопроект для ТЮРКПА об экологическом образовании

Законопроект "Об экологическом образовании и просвещении населения", подготовленный Милли Меджлисом в рамках ТЮРКПА, будет обсужден на предстоящем заседании соответствующей комиссии.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель отдела социального законодательства аппарата Милли Меджлиса Адиль Велиев на втором заседании председателей комитетов по здравоохранению парламентов-членов ТЮРКПА в Баку.

По его словам, проект преследует цель внести вклад в деятельность по экологическому образованию и просвещению населения государств-членов, особенно подрастающего поколения.

Велиев добавил, что согласно прогнозам, к 2050 году около 70% населения мира будет жить в городах, что делает вопрос снижения негативного воздействия урбанизации на окружающую среду крайне актуальным. "Пришло время определить приоритетными такие цели, как охрана здоровья городского населения, обеспечение занятости, увеличение площади зеленых зон, управление отходами. Для реализации этих целей необходимо экологическое образование и воспитание, а также подготовка кадров в этой области", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis ekoloji təhsillə bağlı TÜRKPA üçün model qanun layihəsi hazırlayıb

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